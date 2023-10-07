Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Олимпийский чемпион: самая легендарная личность в НХЛ у нас Овечкин

Олимпийский чемпион Каменский назвал Овечкина самой легендарной личностью в НХЛ

close
100%
Сергей Мамонтов/РИА «Новости»

Двукратный олимпийский чемпион Валерий Каменский высказался о том, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занял 33-е место в рейтинге лучших игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии TSN. Слова Каменского передает Metaratings.ru.

«Не смотрю эти рейтинги. Оценка игроку дается, когда он уже заканчивает карьеру. Наши хоккеисты играют главные роли в своих командах, они – лидеры. На мой взгляд, самая легендарная личность в НХЛ у нас Овечкин. Все болельщики сейчас смотрят на Овечкина и болеют, чтобы он побил рекорд Гретцки. Он – звезда», — сказал Каменский.

В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира.

Сейчас на счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Уэйна Гретцки составляет 72 шайбы. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ.

В первом матче регулярного сезона «Вашингтон» сыграет против «Питтсбург Пингвинз». Встреча пройдет 14 октября. Стартовое вбрасывание состоится в 2:30 по московскому времени.

Ранее американский журналист TSN Майк Джонсон подверг критике Александра Овечкина.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий