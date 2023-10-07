Олимпийский чемпион: самая легендарная личность в НХЛ у нас Овечкин

Двукратный олимпийский чемпион Валерий Каменский высказался о том, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занял 33-е место в рейтинге лучших игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии TSN. Слова Каменского передает Metaratings.ru.

«Не смотрю эти рейтинги. Оценка игроку дается, когда он уже заканчивает карьеру. Наши хоккеисты играют главные роли в своих командах, они – лидеры. На мой взгляд, самая легендарная личность в НХЛ у нас Овечкин. Все болельщики сейчас смотрят на Овечкина и болеют, чтобы он побил рекорд Гретцки. Он – звезда», — сказал Каменский.

В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира.

Сейчас на счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Уэйна Гретцки составляет 72 шайбы. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ.

В первом матче регулярного сезона «Вашингтон» сыграет против «Питтсбург Пингвинз». Встреча пройдет 14 октября. Стартовое вбрасывание состоится в 2:30 по московскому времени.

Ранее американский журналист TSN Майк Джонсон подверг критике Александра Овечкина.