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Британский футболист получил открытый перелом ноги в матче АПЛ

Футболист «Шеффилда» Крис Башам получил открытый перелом ноги в матче АПЛ

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Peter Cziborra/Reuters

Защитник «Шеффилд Юнайтед» Крис Башам получил открытый перелом голеностопа в матче восьмого тура чемпионата Англии по футболу с «Фулхэмом».

«Крис Башам покидает «Крейвен Коттедж» на носилках после длительной остановки в игре. Мы желаем ему скорейшего выздоровления и будем сообщать новости о его здоровье по мере их поступления», — сообщает пресс-служба клуба.

Встреча завершилась победой «Фулхэма» со счетом 3:1. На 30-й минуте Башам получил открытый перелом в результате неудачного приземления на левую ногу. Футболиста унесли на носилках. Игра была приостановлена, из-за чего ко второму тайму добавили 14 минут.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) Башам принял участие в восьми матчах, в которых ему не удалось отметиться результативными действиями. Он выступает за «Шеффилд» с сезона-2014/2015. По версии портала Transfermarkt, рыночная стоимость Башама составляет €300 тыс. Его контракт с «Шеффилдом» рассчитан до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что американского футболиста арестовали и отправили в психбольницу.

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