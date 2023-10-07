Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Северсталь» забросила 10 шайб в матче регулярного чемпионата КХЛ

«Северсталь» разгромила «Сочи» со счетом 10:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ

close
100%
Владимир Федоренко/РИА Новости

Сегодня, 7 октября, состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором »Сочи» принимал череповецкую «Северсталь». Встреча, прошедшая на стадионе «Большой» в Сочи, закончилась разгромной победой череповчан со счетом 10:1.

Счет в матче открыл форвард «Сочи» Артур Тянулин. В составе «Северстали» заброшенными шайбами отметились Кирилл Пилипенко (дубль), Никита Коростелев (хет-трик), Руслан Абросимов, Василий Токранов, Александр Скоренов, Дмитрий Моисеев и Тимур Муханов.

Таким образом, «Северсталь» поднялась на восьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, имея в активе 15 очков. «Сочи» занимает третье место на Западе, заработав 20 баллов. 5 октября команды проводили очный матч, в котором «Сочи» одержал победу со счетом 4:3.

В следующем матче «Северсталь» сыграет с московским «Динамо». «Сочи» встретится со столичным ЦСКА. Обе встречи пройдут 9 октября.

Ранее сообщалось, что Роамана Ротенберга единогласно утвердили тренером сборной России.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий