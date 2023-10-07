«Северсталь» забросила 10 шайб в матче регулярного чемпионата КХЛ

Сегодня, 7 октября, состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором »Сочи» принимал череповецкую «Северсталь». Встреча, прошедшая на стадионе «Большой» в Сочи, закончилась разгромной победой череповчан со счетом 10:1.

Счет в матче открыл форвард «Сочи» Артур Тянулин. В составе «Северстали» заброшенными шайбами отметились Кирилл Пилипенко (дубль), Никита Коростелев (хет-трик), Руслан Абросимов, Василий Токранов, Александр Скоренов, Дмитрий Моисеев и Тимур Муханов.

Таким образом, «Северсталь» поднялась на восьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, имея в активе 15 очков. «Сочи» занимает третье место на Западе, заработав 20 баллов. 5 октября команды проводили очный матч, в котором «Сочи» одержал победу со счетом 4:3.

В следующем матче «Северсталь» сыграет с московским «Динамо». «Сочи» встретится со столичным ЦСКА. Обе встречи пройдут 9 октября.

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