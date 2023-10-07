Футболист «Спартака»: ЦСКА завтра падет в дерби

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон, выступающий за «Клермон» на правах аренды, выразил мнение, что красно-белые обыграют ЦСКА в матче 11-го тура чемпионата России. Слова Николсона передает Metaratings.ru.

«Спартак» – мой клуб и всегда им будет, а ЦСКА завтра падет в дерби. Я всегда думаю о своих бывших партнерах по команде и о друзьях из «Спартака». Я скучаю по фанатам команды, которые всегда меня очень поддерживали», — сказал Николсон.

Встреча между «Спартаком» и ЦСКА пройдет 8 октября. Команды выйдут на поле в 19.00 по московскому времени.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает пятое место, набрав 16 очков. ЦСКА находится на седьмой строчке, уступая красно-белым по дополнительным показателям. Лидирует в чемпионате «Краснодар», имея в активе 24 очка.

В прошлом матче между «Спартаком» и ЦСКА была зафиксирована победа красно-белых со счетом 2:1. Встреча состоялась 21 мая.

Ранее тренер Александр Тарханов обозначил проблемы ЦСКА и «Спартака» перед очным поединком.