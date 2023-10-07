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Финалист Кубка Дэвиса ответил, сможет ли Медведев вновь стать первой ракеткой

Теннисист Чесноков заявил, что лидером рейтинга ATP останется серб Джокович

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Danielle Parhizkaran-USA TODAY Sports/Reuters

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков выразил мнение, что российский теннисист Даниил Медведев, который занимает третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, не сможет вернуть себе статус первой ракетки мира по итогам сезона. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Лидер рейтинга ATP — сербский теннисист Новак Джокович. На втором месте расположился представитель Испании Карлос Алькарас.

«На первой строчке останется Джокович. Новаку нужно сыграть или выиграть всего один турнир. Если [Карлос] Алькарас выиграет серию осенних турниров, то у него будет шанс стать первым в мире. Но у Джоковича хороший запас прочности», — заявил Чесноков.

7 октября Медведев одержал победу над Кристьяном Гарином во втором круге «Мастерса» в Шанхае. Встреча продолжалась 1 час и 32 минуты и завершилась со счетом 6:3, 6:3. Для Медведева это 60-я победа в сезоне-2023. В матче третьего круга турнира он сыграет с американцем Себастьяном Кордой.

В 2022 году Медведев 16 недель был первой ракеткой мира. В его активе 20 побед на турнирах под эгидой ATP. В нынешнем сезоне Медведев восемь раз выходил в финалы соревнований ATP и завоевал пять титулов.

Ранее Шамиль Тарпищев объяснил поражение Медведева в финале турнира в столице Китая.

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