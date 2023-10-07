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Еще один клуб КХЛ остался без главного тренера

Специалист Скабелка покинул пост главного тренера клуба КХЛ «Барыс»

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Александр Гальперин/РИА Новости

Белорусский специалист Андрей Скабелка покинул пост главного тренера клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Барыс». Об этом сообщает пресс-служба казахстанской команды.

«Барыс» благодарит Андрея Владимировича за вклад в развитие клуба и желает ему успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении команды.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Галым Мамбеталиев, работающий в системе клуба из Астаны с 2009 года.

52-летний Cкабелка возглавлял «Барыc» c 2018 по 2020 годы. Под его руководcтвом команда дважды выходила во второй раунд плей-офф Кубка Гагарина. В июне 2022 года Андрей Cкабелка cменил на поcту главного тренера Юрия Михайлиcа.

До «Барыса» белорусский тренер работал в ярославском «Локомотиве», нижегородском «Торпедо», «Сибири» и омском «Авангарде».

В текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» набрал 11 очков в 15 матчах и занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Ранее главного тренера «Трактора» отправили в отставку.

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