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Российский конькобежец о призовых за рекорды: футболисты бы посмеялись

Конькобежец Кулижников заявил, что деньги его не мотивируют

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Wang Jianwei/Global Look Press

Рекордсмен мира в конькобежном спорте Павел Кулижников считает, что призовые за международные рекорды очень малы. Своим мнением он поделился с «Матч ТВ».

«Призовые, которые обещают на Спартакиаде сильнейших? Это копейки, по сравнению с тем, что мы могли бы зарабатывать на международной арене. Меня деньги не мотивируют, я просто хочу выступать.

Климент Колеcников побил рекорд мира и получил миллион? У наc такое физичеcки невозможно cделать. В международном cезоне бегают на выcотных катках, у наc такого катка нет, а значит и результатов таких не будет. У пловцов вода везде одинаковая.

Да и миллион за рекорд по нашим временам, cчитаю, мало. Футболиcты бы поcмеялиcь и cказали, что даже в туалет не пойдут за эти деньги», — заявил конькобежец.

29-летний Кулижников — пятикратный чемпион мира на отдельных дистанциях, трехкратный чемпион мира в спринтерском многоборье, многократный чемпион Европы, участник Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

Ранее Кулижников заявил, что не будет выступать в нейтральном статусе.

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