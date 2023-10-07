Гуменник выбрал новую музыку для своей программы вместо Rammstein

Фигурист Петр Гуменник, которому запретили выступать под песню группы Rammstein Sonne, рассказал, что будет выступать под русскоязычный кавер композиции, передает Sport24.

«Я выбрал группу Radio Tapok, мы изменили программу. Поэтому, вся история с Rammstein позади. Я изначально слышал песни этой группы. Начал думать о каверах, на что можно заменить. И вспомнил об этом варианте», — сказал Гуменник.

16 и 17 сентября в Москве прошли контрольные прокаты сборной России. 21-летний Гуменник исполнил прошлогоднюю короткую программу, несмотря на то что готовил к сезону новую программу под песню Rammstein. Тренер фигуриста Вероника Дайнеко отметила, что информация о нежелательном выступлении под эту группу появилась за несколько дней до контрольных прокатов, поэтому поставить новую короткую программу они не успели.

Гуменник заявил, что не знает, от кого последовал запрет на использование музыки Rammstein. Фигурист является серебряным призером прошлого чемпионата России.

Ранее российская фигуристка отказалась выступать под Rammstein.