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Вратарь с русскими корнями попал в заявку сборной Италии

Вратарь с русскими корнями Проведель попал в заявку национальной команды Италии

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Alberto Lingria/Reuters

Вратарь римского «Лацио» Иван Проведель попал в заявку сборной Италии на отборочные матчи Евро-2024 против Мальты и Англии, передает пресс-служба национальной команды.

Итальянцы сыграют с Мальтой 14 октября. Встреча с Англией пройдет 17 октября.

Проведель родился в Италии. Его мать — русская, а отец — итальянец. Родители Елены Калининой, матери игрока, жили на одной улице и общались со знаменитым советским вратарем Львом Яшиным.

Голкипер выступает за «Лацио» с 2022 года. Всю свою карьеру он провел в Италии и поиграл за такие клубы, как «Кьево», «Перуджа», «Эмполи» и «Специя».

В текущем сезоне вратарь провел в чемпионате Италии семь матча, пропустив десять мячей.

19 сентября «Лацио» в рамках первого тура Лиги чемпионов сыграл вничью с «Атлетико» (1:1). Проведель забил мяч на последней минуте, прибежав в чужую штрафную на угловой удар.

В турнирной таблице своей отборочной группы итальянцы занимают второе место, набрав семь очков.

Ранее Юрий Семин объяснил гол Проведеля в Лиге чемпионов.

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