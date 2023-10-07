Футболист «Спартака» допустил, что в клуб может перейти экс-игрок «Челси»

Футболист московского «Спартака» Квинси Промес заявил, что экс-футболист лондонского «Челси» Хаким Зиеш может стать игроком красно-белых, передает пресс-служба команды.

«Может ли Зиеш оказаться в «Спартаке»? Почему нет? Сейчас он в «Галатасарае». Тут я в любом случае могу только желать этого, но подобное зависит лишь от клуба и игрока», — сказал Промес.

Также Промес рассказал, что Зиеш любит Россию.

В минувшем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) Зиеш принял участие в 18 матчах, в которых не забил ни одного мяча, но сделал три результативные передачи. Transfermarkt оценивает марокканца в €18 млн. В составе своей сборной Марокко Зиеш дошел до 1/2 финала чемпионата мира 2022 года, который состоялся в Катаре. Марокканцы в полуфинале уступили Франции, а в матче за третье место африканская сборная проиграла Хорватии.

Ранее «Спартак» отказался от трансфера игрока «Челси».