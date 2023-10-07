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Агент ФИФА оценил уровень легионеров, играющих в РПЛ

Агент ФИФА Орещук: уровень легионеров в РПЛ упал в разы

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РИА Новости

Агент ФИФА Роман Орещук заявил, что уровень легионеров, выступающих в Российской премьер-лиге (РПЛ), упал в разы, передает «Спорт день за днем».

«По факту, сейчас мы приглашаем иностранцев более низкого уровня. Хоть одного легионера с качественной европейской сборной взяли мы? Ни одного за последние два трансферных окна», — сказал Орещук.

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С того момента команды проводят только товарищеские матчи.

ФИФА и исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допустили до участия в соревнованиях под своей эгидой российские национальные команды из футболистов не старше 17 лет. Предполагается, что свои матчи мужские и женские сборные будут проводить без гимна, флага и не на территории России.

В турнирной таблице чемпионата России лидирует «Краснодар», набрав 24 очка. На втором месте располагаются самарские «Крылья Советов», имея в активе 21 балл, замыкает тройку сильнейших московский «Локомотив» (18).

Ранее тренер сборной России рассказал о хорошем сигнале со стороны ФИФА и УЕФА.

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