Владелец «Манчестер Сити» может лишиться клуба из-за связей с Россией

Владелец английского футбольного клуба «Манчестер Сити» шейх Мансур попал под следствие, организованное министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли. Об этом сообщает Goal.com.

Отмечается, что Мансура обвиняют в том, что после начала спецоперации на территории Украины он помогал российским миллиардерам выводить деньги из Англии в ОАЭ. Если его причастность к российским бизнесменам подтвердится, то он может лишиться клуба. По новым правилам Английской премьер-лиги (АПЛ) владельцы клубов могут быть отстранены, если будет доказана их причастность к уголовным преступлениями или нарушениям прав человека.

Состояние Мансура оценивается в €16 млрд. Он владеет «Манчестер Сити» с 2008 года. Летом 2023 года «Манчестер Сити» впервые в своей истории выиграл Лигу чемпионов УЕФА. Также клуб из Манчестера является многократным чемпионом Англии и обладателем Кубка страны.

Ранее экс-футболист Андрей Канчельскис назвал фаворита матча «Арсенала» и «Манчестер Сити» в АПЛ.