СКА обыграл ЦСКА в матче КХЛ

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором московский ЦСКА принимал петербургский СКА. Встреча, прошедшая на «ЦСКА Арене» в Москве, закончилась победой СКА со счетом 3:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Арсений Грицюк, Сергей Толчинский и Михаил Воробьев. За ЦСКА забили Владислав Каменев и Павел Карнаухов.

Таким образом, СКА поднялся на восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 14 очков в 14 матчах. ЦСКА занимает шестую позицию на Западе, заработав 15 баллов в 15 играх. Возглавляет таблицу Запада ярославский «Локомотив», в активе которого 22 очка после 14 матчей. На втором месте находится нижегородское «Торпедо», которое набрало 21 очко.

В следующем матче СКА встретится с «Куньлунь Ред Стар». Московский ЦСКА сыграет с «Сочи». Обе встречи пройдут 9 октября.

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