Ибрагимович: я самый совершенный футболист из когда-либо существовавших

Бывший футболист сборной Швеции «Милана», «Парис Сен-Жермен», американского «Лос-Анджелес Гэлакси» и ряда других клубов Златан Ибрагимович назвал себя лучшим игроком в истории. Его слова передает Би-би-си.

«Чисто по навыкам, без трофеев и наград, я думаю, что я лучший. Без шуток. Я самый совершенный футболист из когда-либо существовавших. По навыкам. Я не выиграл «Золотой мяч», не выиграл ЛЧ. Если эти вещи важны, то, наверное, я не в этом списке. Мне повезло выиграть 34 трофея, несколько индивидуальных наград, потому что они вытекают из командных достижений», — сказал футболист.

Ибрагимович завершил карьеру летом 2023 года. Его последним клубом был итальянский «Милан», в составе которого он выиграл чемпионат Италии. Также он становился чемпионом Нидерландов, Испании и Франции.

Швед известен по выступлениям за амстердамский «Аякс», «Барселону», туринский «Ювентус», миланский «Интер», «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси». За сборную Швеции форвард провел 122 матча, в которых забил 62 мяча и отдал 25 результативных передач.

Шведский форвард стал первым футболистом, который забивал на абсолютно каждой минуте матча: с 1 по 90+. Позже это достижение смогли повторить Криштиану Роналду и Луис Суарес.

Ранее Ибрагимович осудил ведущих футболистов, уехавших в Саудовскую Аравию.