Проголосовавший за возвращение России чиновник УЕФА покинул пост главы шведского спорта

Вице-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Карл-Эрик Нильссон покинул пост главы Шведской национальной спортивной конфедерации (SISU), сообщает пресс-служба организации.

Нильссон ранее проголосовал за возвращение юношеских сборных России до участия в международных турнирах. После этого он столкнулся с критикой, из-за чего чиновнику пришлось извиняться.

После ухода Нильссона исполняющим обязанности главы организации стала Анна Иварссон, которая ранее была вице-председателем.

26 сентября исполком УЕФА допустил до международных турниров российские национальные команды из игроков не старше 17 лет. Они будут выступать без флага и гимна, а матчи будут проводиться за рубежом.

После этого о бойкоте матча против сборных России объявили Англия, Швеция, Норвегия, Дания, Северная Ирландия, Латвия, Польша и Украина.

Сборные России всех возрастов были отстранены от участия в международных матчах весной 2022 года.

Ранее экс-министр спорта РФ призвал европейских чиновников перестать быть трусами.