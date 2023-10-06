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Экс-вторая ракетка мира: Андреева начала слишком много думать в матче с Рыбакиной

Теннисистка Пивоварова призвала не критиковать Андрееву после неудачи в Пекине

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IPA/Live Media/Sipa USA via Reuters

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров оценила поражение россиянки Мирры Андреевой от представительницы Казахстана Елены Рыбакиной в матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Пекине. В комментарии «Газете.Ru» Пивоварова призвала не критиковать 16-летнюю Андрееву, подчеркнув, что ей предстоит еще много работы, и ей есть, за счет чего прогрессировать.

«Мирра практически выносила Рыбакину выиграла сет 6:2, и во втором вела 4:2 с брейком. Но как сказала сама Мирра, она начала слишком много думать, и это сбило игру. Мирра упустила преимущество в матче. Через длинные розыгрыши Рыбакина нашла свою игру, и тут же посыпались невынужденные ошибки Андреевой. Но все равно не стоит сильно критиковать Мирру, она умничка. Ей есть над чем работать и за счет чего еще больше прогрессировать», — считает Пивоварова.

Матч завершился победой Рыбакиной со счетом 2:6, 6:4, 6:1. Игра продолжалась 1 час 51 минуту, за это время Андреева дважды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта.

Ранее теннисистка Петрова объяснила поражение Кудерметовой от Гауфф.

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