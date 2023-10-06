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Навка считает, что Международный союз конькобежцев боится допускать Россию

Экс-фигуристка Навка заявила, что Международный союз конькобежцев боится Россию

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Надежда Стрелец/YouTube

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка считает, что Международный союз конькобежцев (ISU) боится Россию, поэтому хочет допустить только белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях. Своим мнением она поделилась с РИА Новости.

«Приятно, что могут допуcтить хотя бы белоруccких cпортcменов. Боятcя Роccию, поэтому думают только над белоруcами. Буду очень рада, еcли у них появитcя возможноcть выcтупать. Жизнь cпортcмена коротка, каждый год может cтать решающим для кого-то.

Надеюсь, добро и разум победят, и россиян тоже допустят. Конкуренция — двигатель прогресса. Чем она сильнее, тем лучше результаты. Советую всему миру смотреть в другом направлении», – заявила Навка.

6 октября источник агентства сообщил, что в рядах ISU есть сторонники допуска спортсменов из Белоруссии к турнирам, так как формально для этого имеются основания. В частности, в данное время на территории Украины нет белорусских военнослужащих.

Совет Международного союза конькобежцев проходит 6-8 октября в швейцарской Лозанне. На нем рассмотрят вопрос о возвращении спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям после соответствующих рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК).

Под эгидой ISU проходят соревнования по конькобежному спорту, шорт-треку и фигурному катанию.

Ранее Тарасова отреагировала на возможный допуск белорусских фигуристов.

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