Ибрагимович осудил ведущих футболистов, уехавших в Саудовскую Аравию

Бывший нападающий сборной Швеции по футболу Златан Ибрагимович в интервью Пирсу Моргану заявил, что ведущие футболисты должны завершать карьеру на высоком уровне, а не уходить ради денег в клубы Саудовской Аравии.

«У меня были предложения из Cаудовcкой Аравии, из Китая, но тут cитуация в том, чего ты хочешь, каковы твои жизненные цели. Некоторые футболиcты должны завершать карьеру на выcоком уровне, потому что это пик твоей карьеры. Ты должен запомнитьcя cвоим талантом, а не тем, что ты заработал. В обратном cлучае, зачем мы тогда тренируемcя? То, за что наc вcе ценят, — это талант, и хочетcя, чтоб тебя за него и запомнили.

Есть определенные игроки, которые достигают такого уровня, что они должны остановиться на определенной высоте, нельзя идти на понижение и завершать карьеру в другом ключе. Но некоторым такое нужно, потому что они не заработали за свою карьеру достаточно», — заявил швед.

Ибрагимович завершил карьеру летом 2023 года. Его последним клубом был итальянский «Милан», в составе которого он выиграл чемпионат Италии. Также он становился чемпионом Нидерландов, Испании и Франции.

Форвард известен по выступлениям за амстердамский «Аякс», «Барселону», туринский «Ювентус», миланский «Интер», «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси». За сборную Швеции нападающий провел 122 матча, в которых забил 62 мяча и отдал 25 результативных передач.

Ибрагимович стал первым футболистом, который забивал на абсолютно каждой минуте матча: с 1 по 90+. Позже это достижение смогли повторить Криштиану Роналду и Луис Суарес.

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