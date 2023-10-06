Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Ибрагимович осудил ведущих футболистов, уехавших в Саудовскую Аравию

Экс-футболист Ибрагимович раскритиковал игроков, переехавших в Саудовскую Аравию

close
100%
Reuters

Бывший нападающий сборной Швеции по футболу Златан Ибрагимович в интервью Пирсу Моргану заявил, что ведущие футболисты должны завершать карьеру на высоком уровне, а не уходить ради денег в клубы Саудовской Аравии.

«У меня были предложения из Cаудовcкой Аравии, из Китая, но тут cитуация в том, чего ты хочешь, каковы твои жизненные цели. Некоторые футболиcты должны завершать карьеру на выcоком уровне, потому что это пик твоей карьеры. Ты должен запомнитьcя cвоим талантом, а не тем, что ты заработал. В обратном cлучае, зачем мы тогда тренируемcя? То, за что наc вcе ценят, — это талант, и хочетcя, чтоб тебя за него и запомнили.

Есть определенные игроки, которые достигают такого уровня, что они должны остановиться на определенной высоте, нельзя идти на понижение и завершать карьеру в другом ключе. Но некоторым такое нужно, потому что они не заработали за свою карьеру достаточно», — заявил швед.

Ибрагимович завершил карьеру летом 2023 года. Его последним клубом был итальянский «Милан», в составе которого он выиграл чемпионат Италии. Также он становился чемпионом Нидерландов, Испании и Франции.

Форвард известен по выступлениям за амстердамский «Аякс», «Барселону», туринский «Ювентус», миланский «Интер», «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси». За сборную Швеции нападающий провел 122 матча, в которых забил 62 мяча и отдал 25 результативных передач.

Ибрагимович стал первым футболистом, который забивал на абсолютно каждой минуте матча: с 1 по 90+. Позже это достижение смогли повторить Криштиану Роналду и Луис Суарес.

Ранее Ибрагимович сравнил футбол с сексом.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий