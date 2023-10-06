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Мор заявил, что Абаскаль стал заложником футболистов, приобретенных «под себя»

Экс-футболист Мор допустил, что Абаскаль стал заложником большого выбора игроков

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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор считает, что главный тренер команды Гильермо Абаскаль вынужден выпускать на поле игроков, приобретения которых добивался. Своим мнением он поделился с «Матч ТВ».

«Возможно, Абаскаль стал заложником большого выбора игроков. В последнее время у него довольно большие полномочия, он имеет голос, может влиять на трансферную политику. Были приобретены игроки «под Абаскаля», он стал заложником. Если есть футболисты, которые получают большую зарплату, главный тренер настаивал на их покупке, они должны играть, с него будут спрашивать», — сказал Мор.

4 октября «Спартак» разгромно уступил московскому «Динамо» в Кубке России со счетом 0:3. Несмотря на это поражение, красно-белые уже обеспечили себе выход в плей-офф турнира. В Российской премьер-лиге (РПЛ) спартаковцы набрали 16 очков и занимают седьмое место.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. Специалист до России работал в греческом «Волосе» и швейцарском «Базеле». По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне спартаковцы под его руководством стали третьими в чемпионате России.

Ранее экс-тренер «Спартака» сравнил московский клуб с пианино.

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Футбол. Чемпионат России
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