Экс-футболист сборной России назвал игру «Спартака» безобразием

Бывший футболист московского «Динамо» и сборной России Денис Колодин раскритиковал столичный «Спартак» после матча с бело-голубыми в Кубке России. Своим мнением он поделился с «РБ Спорт».

«Спартак» — народная команда. Вот все ее и записывают в чемпионы. Но надо держать уровень. Честно: то, как они играют — безобразие. Что случилось? Ничего. Просто нужны хорошие футболисты.

Не знаю, кто в «Cпартаке» набирает игроков. Проcто c детcтва переживал за «Cпартак». В 1990-х это был топ-клуб по нашим меркам. Еcли вы хотите cнова cделать его топом, то и футболиcтов надо брать cоответcтвующих, а не делать шоу c тренерами, которые прыгают возле поля», — заявил Колодин.

4 октября «Спартак» разгромно уступил «Динамо» в Кубке России со счетом 0:3. Несмотря на это поражение, красно-белые уже обеспечили себе выход в плей-офф турнира. В Российской премьер-лиге (РПЛ) красно-белые набрали 16 очков и занимают седьмое место.

Ранее Быстров заявил, что форвард «Спартака» хочет стать блогером.