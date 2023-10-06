Бывший игрок «Спартака» назвал проблему команды

Бывший футболист и генеральный директор московского «Спартака» Сергей Шавло заявил, что клубу надо улучшить реализацию голевых моментов, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Первое, что могу отметить, это неумение реализовать моменты. Во-вторых, все время идут перестановки, смена позиций, игроков. Очень много этого происходит, и футболисты не могут друг к другу привыкнуть», — сказал Шавло.

4 октября «Спартак» разгромно уступил «Динамо» в Кубке России со счетом 0:3. Голами отметились Фомин, Бителло и Зазвонкин. Несмотря на это поражение, красно-белые уже обеспечили себе выход в плей-офф турнира.

В турнирной таблице группы D Кубка России «Спартак» занимает первое место, набрав 12 очков. «Динамо» располагается на второй строчке, имея в активе восемь баллов.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию встречи.

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