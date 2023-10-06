Российский боец UFC рассказал, как закидал яйцами девушек за мини-юбки

Непобежденный российский средневес Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Шарабутдин Магомедов рассказал, как в юности закидал девушек яйцами за то, что они шли по Дагестану в мини-юбках, передает «Спорт-Экспресс».

Магомедов рассказал, что он с друзьями увидел девушек в мини-юбках, которые шли в магазин.

«Мы побежали быстро, яйца купили и за угол встали, ждем, когда они выйдут. В итоге они вышли, мы их яйцами закидали. Там была ветка дерева, я яйцом в эту ветку попал, и от этой ветки яйцо разбилось и все ей на лицо пошло», — сказал Магомедов.

Также он отметил, что сейчас не подошел бы к девушке на улице с замечанием в Дагестане.

«Если, конечно, в мой двор зашла, в мой дом — тут другой вопрос. А так по улице ходит... пусть от другого увидит порицание», — сказал Магомедов.

Магомедов подписал контракт с UFC в 2023 году. Он является чемпионом России по тайскому боксу среди профессионалов в весовой категории до 76,2 кг. Также Магомедов имеет звание мастера спорта по тайскому боксу.

Ранее Магомедов заявил, что не хочет быть суперзвездой как Хабиб.