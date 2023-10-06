В «Интер Майами» рассказали, почему Месси не выходит на поле

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино рассказал, что форвард клуба Лионель Месси еще не до конца восстановил форму после травмы, передает Goal.

«Я думаю, он становится ближе к тому, чтобы снова играть. Как мы уже говорили, мы оценим его состояние в четверг и в пятницу. Он постепенно обретает лучшую форму», — сказал Мартино.

Аргентинец пропустил несколько последних игр «Интер Майами» из-за травмы.

Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «Пари Сен-Жермен». Он дебютировал за клуб, отличившись со штрафного в первом матче. Его результативная серия остановилась на девяти играх.

После 12 игр за «Интер Майами» на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач. 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке. «Интер Майами» стал обладателем Кубка лиг, обыграв в решающем матче турнира «Нэшвилл» в серии послематчевых пенальти (10:9).

В следующем матче «Интер Майами» сыграет с «Цинциннати».

Ранее Месси был номинирован на приз самому ценному игроку MLS.