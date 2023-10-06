Клозе: молодые игроки сегодня думают не о футболе

Бывший нападающий сборной Германии Мирослав Клозе заявил, что молодые футболисты сильно отличаются от тех, кто играл раньше, передает Football Tweet.

«Футбола, который я знал, больше не существует. Молодые игроки думают об автомобилях, контрактах со своими спонсорами и новых бутсах. Только после всего этого приходит футбол. Для них имидж — самое главное», — сказал Клозе.

Также игрок рассказал, что после каждой тренировки он ложился в ванну полную льда, чтобы избежать травм, но молодые игроки в команде систематически отказывались от этого, а также они не хотели помогать работникам базы убирать мячи после тренировок.

Клозе выступал за бременский «Вердер», мюнхенскую «Баварию», римский «Лацио» и сборную Германии.

Вместе с немецкой сборной он стал чемпионом мира 2014 года. В решающем матче немцы обыграли Аргентину со счетом 1:0.

В 2022 году Клозе возглавил австрийский «Альтах». В 2023 году он покинул клуб.

Клозе является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира (16) и лучшим бомбардиром в истории сборной Германии (71).

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