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УЕФА отменил назначение главы департамента судейства РФС на матч «Шахтера» в ЛЧ

«Мутко против»: главу судейства РФС Мажича убрали с назначения на игру «Шахтера»

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РФС

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в экстренном порядке убрал главу департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Милорада Мажича с назначения инспектором матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов между бельгийским «Антверпеном» и украинским «Шахтером», передает Telegram-канал «Мутко против».

Федерация футбола Украины (ФФУ) и «Шахтер» потребовали от УЕФА произвести замену. Мажич практически приехал в Бельгию, но по дороге узнал о замене. Вместо него на игру был вызван нидерландец Ян Вегереф.

«Шахтер» победил со счетом 3:2.

Мажич является главой департамента судейства РФС с июня 2023 года. Он подписал контракт на два года с возможностью продления еще на один. Мажич работал на Суперкубке УЕФА, финале Лиги чемпионов, обслуживал матчи двух чемпионатов мира и Кубка конфедераций.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С весны 2022 года российские клубы и сборная проводят только товарищеские матчи.

Ранее Мажича назначили инспектором на матч украинского клуба.

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