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Девушка Ибрагимовича отвергла предложение футболиста выйти замуж

Девушка футболиста Ибрагимовича Сегер отвергла предложение игрока выйти замуж

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twitter.com/svenskfotboll

Бывший футболист сборной Швеции Златан Ибрагимович сделал предложение своей девушке Хелен Сегер, с которой они живут 20 лет, но его избранница ответила отказом, передает VG.

«Я спрашивал пару лет назад. Она сказала нет. У нее был один шанс. И другого шанса у нее не будет. Но у нас двое детей, и это важнее, чем быть женатым. Мне не нужна бумага, в которой написано, что мы женаты», — сказал Ибрагимович.

Ибрагимович завершил карьеру летом 2023 года. Его последним клубом был итальянский «Милан», в составе которого он выиграл чемпионат Италии. Также он становился чемпионом Нидерландов, Испании и Франции.

Швед известен по выступлениям за амстердамский «Аякс», «Барселону», туринский «Ювентус», миланский «Интер», «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси». За сборную Швеции форвард провел 122 матча, в которых забил 62 мяча и отдал 25 результативных передач.

Шведский форвард стал первым футболистом, который забивал на абсолютно каждой минуте матча: с 1 по 90+. Позже это достижение смогли повторить Криштиану Роналду и Луис Суарес.

Ранее Ибрагимович сравнил футбол с сексом.

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