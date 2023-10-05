Российский хоккеист рассказал, как применил силовой прием против Овечкина: я был доволен

Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Иван Проворов в интервью на YouTube-канале «Скользкий лед» рассказал, как во время выступления за «Филадельфию Флайерз» применил силовой прием против форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Колол ли Овечкина на льду? Было один раз (смеется). Когда «Вашингтон» нас обыгрывает, Саша дружелюбный, веселый. Когда наоборот, то он больше злой, бегал, пытался встретить и прижать. Расколол ли его? У борта один раз – он не ожидал. Я в целом был доволен (смеется)», — заявил Проворов.

В январе 2023 года Проворов отказался выходить на раскатку перед матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в форме с символикой ЛГБТ. В итоге после пропущенной раскатки российский хоккеист принял участие в матче против «Анахайма». Его команда одержала разгромную победу со счетом 5:2. Проворов результативными действиями не отметился. После его поступка многие игроки и даже команда «Нью-Йорк Рейнджерс» отказались от подобной инициативы.

Ранее Проворов заявил, что людям понравился его отказ от участия в акции ЛГБТ.