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Ветеран ЦСКА рассказал, какую работу должен выполнять Карпин

Ветеран ЦСКА Пономарев призвал Карпина повышать уровень клубных академий

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарев, комментируя высказывания экс-капитана «Спартака» Егора Титова, призвавшего молодых игроков «бежать» в зарубежные чемпионаты, сравнил эти слова с аналогичным мнением главного тренера сборной России Валерия Карпина. В беседе с «Газетой.Ru» Пономарев, назвавший Карпина предателем родины, не стал отказываться от этого мнения, рассказав, чем должен заниматься наставник национальной команды.

«Все равно, кто это говорит, но у тренера сборной больше ответственности. Главный тренер национальной команды не должен такие вещи говорить. Он должен стараться повышать уровень клубных академий — вот это была бы его классная работа: приходить, наблюдать, как работают команды, как воспитываются футболисты в разных возрастах. Вот что Карпин должен делать как тренер сборной, это было бы нормально», — полагает Пономарев.

Егор Титов заявил, что молодые футболисты должны «бежать» из российского чемпионата, если есть такая возможность. По его мнению, в Российской премьер-лиге они не могут прогрессировать, особенно с учетом того, что уровень турнира упал после отъезда большого числа легионеров.

Ранее тренер Гладилин рассказал, в какие чемпионаты должны стремиться молодые игроки.

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