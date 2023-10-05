В «Локомотиве» ответили на вопрос о снижении медиаактивности Дзюбы

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных в разговоре со «Спорт-Экспрессом» ответил на вопрос о снижении активности в медиа форварда команды Артема Дзюбы.

«Думаю, Артем сам делает определенные и правильные выводы. Он большой футболист. Не хочу говорить легендарный, но во многом да. Один из самых заслуженных спортсменов в российском футболе на сегодняшний день», — заявил Нагорных.

35-летний форвард вместе с тренером Леонидом Слуцким ведет шоу на YouTube «Ну, так нельзя», где общается со спортсменами. При этом Слуцкого и Дзюбу неоднократно критиковали за большое количество мата в эфире.

Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» по ходу прошлого сезона. Позже игрок и клуб продлили соглашение по схеме 1+1. Сейчас на его счету два забитых мяча и три результативные передачи в 11 матчах за «железнодорожников» во всех турнирах.

В ближайшем туре Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-зеленые в гостях сыграют с екатеринбургским «Уралом». Встреча пройдет 7 октября, начало в 12:00 по московскому времени.

Ранее футболист «Локомотива» дал совет Дзюбе по стилю.