Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В «Локомотиве» ответили на вопрос о снижении медиаактивности Дзюбы

Председатель совета директоров «Локо» Нагорных назвал Дзюбу большим футболистом

close
100%
Алексей Филиппов/РИА Новости

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных в разговоре со «Спорт-Экспрессом» ответил на вопрос о снижении активности в медиа форварда команды Артема Дзюбы.

«Думаю, Артем сам делает определенные и правильные выводы. Он большой футболист. Не хочу говорить легендарный, но во многом да. Один из самых заслуженных спортсменов в российском футболе на сегодняшний день», — заявил Нагорных.

35-летний форвард вместе с тренером Леонидом Слуцким ведет шоу на YouTube «Ну, так нельзя», где общается со спортсменами. При этом Слуцкого и Дзюбу неоднократно критиковали за большое количество мата в эфире.

Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» по ходу прошлого сезона. Позже игрок и клуб продлили соглашение по схеме 1+1. Сейчас на его счету два забитых мяча и три результативные передачи в 11 матчах за «железнодорожников» во всех турнирах.

В ближайшем туре Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-зеленые в гостях сыграют с екатеринбургским «Уралом». Встреча пройдет 7 октября, начало в 12:00 по московскому времени.

Ранее футболист «Локомотива» дал совет Дзюбе по стилю.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий