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Футболист «Локомотива» дал совет Дзюбе по стилю

Защитник «Локомотива» Ненахов посоветовал Дзюбе не носить розовые кроссовки

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Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Футболист московского «Локомотива» Максим Ненахов в комментарии «Спорт-Экспрессу» с иронией отреагировал на слова одноклубника Артема Дзюбы, который назвал его самым стильным игроком в команде.

«Видимо+, что-то понимает в моде, ха-ха! Все нормально. Жена помогает с гардеробом? Есть такое. Вместе выбираем гардероб. Я особо не люблю покупать одежду, а она подталкивает меня. Что бы посоветовал Дзюбе по стилю? Чтобы перестал носить розовые кроссовки, ха-ха», — заявил защитник.

Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» по ходу прошлого сезона. Позже игрок и клуб продлили соглашение по схеме 1+1. Сейчас на его счету два забитых мяча и три результативные передачи в 11 матчах за «железнодорожников» во всех турнирах.

В ближайшем туре Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-зеленые в гостях сыграют с екатеринбургским «Уралом». Встреча пройдет 7 октября, начало в 12:00 по московскому времени.

Ранее Дзюба заявил, что ему хотелось разгромить «Ростов».

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