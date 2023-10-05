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Тарасова назвала МОК свиньями после решения о недопуске россиян на юношеские Игры

Тренер Тарасова осудила МОК за решение не допускать россиян до юношеских Игр

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Пресс-служба Первого канала

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в комментарии «Спорт-Экспрессу» отреагировала на решение Международного олимпийского комитета (МОК) запретить российским спортсменам участвовать в зимних юношеских Играх в 2024 году.

«Звери! Думаю, что это решение может распространиться и на основную Олимпиаду в Париже. МОК озвучил свою позицию. Ну и свиньи же они!» — заявила Тарасова.

4 октября в МОК заявили, что российские атлеты не смогут принять участие в зимних юношеских Играх-2024 даже в нейтральном статусе. Четвертые по счету зимние юношеские Игры состоятся в Южной Корее. Они пройдут с 19 января по 2 февраля 2024 года в городе Канвондо.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. Окончательное решение о допуске россиян на Олимпийские игры еще не принято.

Ранее в Госдуме объяснили, почему МОК не хочет допускать россиян до юношеской Олимпиады.

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