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ЦСКА оставил записку «Факелу» после поражения в Кубке России

ЦСКА поблагодарил Воронеж за игру и атмосферу после матча Кубка России

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Московский футбольный клуб ЦСКА после поражения от «Факела» в Кубке России оставил записку в раздевалке стадиона в Воронеже. Об этом сообщает Telegram-канал армейского клуба.

«Воронеж, спасибо за игру и атмосферу! Увидимся в ноябре!» — говорится в записке. Также красно-синие вместе с запиской оставили игрушечного коня.

Основное время матча пятого тура группового этапа Кубка России завершилось вничью — 1:1. На 80-й минуте счет в матче открыл футболист «Факела» Руслан Магаль. Через семь минут Милан Гаич восстановил равновесие в счете. В серии пенальти точнее оказались хозяева — 4:2.

В турнирной таблице группы А ЦСКА занимает второе место, набрав восемь очков. «Факел» располагается на третьей строчке, имея в активе шесть баллов.

В следующем туре армейцы на выезде сыграют с «Оренбургом». «Факел» в гостях сыграет с «Сочи».

ЦСКА является действующим победителем турнира. В решающем матче подопечные Владимира Федотова обыграли в серии пенальти «Краснодар».

Ранее легенда ЦСКА назвал две команды-разочарования в РПЛ.

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