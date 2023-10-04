Российская синхронистка опубликовала фото в боди

Российская синхронистка Варвара Субботина опубликовала в своих соцсетях снимки с фотосессии.

На снимках Субботина позирует в черном боди, черной блузке и черных очках.

Субботина в составе сборной России четыре раза выигрывала золото чемпионата мира и три раза — золото чемпионата Европы. Девушка выступает в соло, дуэте и в групповых упражнениях. В 2017 году ей было присвоено звание Заслуженного мастера спорта России.

В 2018 году на чемпионате Европы впервые стала чемпионкой (двукратной) в дуэте вместе со Светланой Колесниченко. В мае 2021 года на чемпионате Европы по водным видам спорта она взяла золото в произвольной программе солисток и стала трехкратной обладательницей высшей награды ЧЕ.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать спортсменов из России и Белоруссии к любым международным соревнованиям.

Ранее российская фигуристка показала фото в коротком черном платье.