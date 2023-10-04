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СКА уступил минскому «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ

СКА на выезде уступил минскому «Динамо» в матче КХЛ

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Петербургский СКА уступил минскому «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая прошла в Минске, завершилась со счетом 4:2.

В составе победителей точными бросками отметились Виталий Пинчук, Иоаннис Калдис и Роман Горбунов, который оформил дубль. За СКА отличились Владимир Алистров и Александр Гальченюк.

В турнирной таблице Западной конференции СКА занимает девятое место, набрав 12 очков. «Динамо» располагается на седьмой строчке, имея в активе 14 баллов. Лидирует в Западной конференции ярославский «Локомотив», имея в активе 20 баллов. Московское «Динамо» отстает от «Локомотива» по дополнительным показателям, замыкает тройку сильнейших нижегородское «Торпедо» (19).

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В начале июля 2022 года дисциплинарный комитет IIHF отклонил апелляции Федерации хоккея России (ФХР) на допуск к международным соревнованиям.

Ранее бывший тренер СКА заявил, что астанинскому «Барысу» не выгоден выход из КХЛ.

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Хоккей. КХЛ
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