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Главный тренер «Трактора» Гатиятулин отправлен в отставку

Главный тренер клуба КХЛ «Трактор» Гатиятулин отправлен в отставку

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Валерий Шарифулин/ТАСС

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Трактор» отправил в отставку с поста главного тренера Анвара Гатиятулина, сообщает пресс-служба команды.

Это решение было принято после поражения «Трактора» от уфимского «Салавата Юлаева» в матче регулярного чемпионата. Встреча завершилась со счетом 0:4.

Исполнять обязанности главного тренера стал Алексей Заварухин.

В турнирной таблице Восточной конференции «Трактор» занимает шестое место, набрав 16 очков. В следующем матче челябинцы сыграют на выезде с омским «Авангардом». Встреча пройдет 7 октября. Стартовое вбрасывание состоится в 14.00 по московскому времени.

Гатиятулин тренировал «Трактор» с 2020 года. Также он был главным тренером команды с 2015 по 2018 год.

В прошлом сезоне «Трактор» не смог попасть в плей-офф КХЛ, заняв в регулярном чемпионате девятое место. Команда по дополнительным показателям уступила место к Кубке Гагарина нижнекамскому «Нефтехимику». Обладателем Кубка Гагарина стал московский ЦСКА.

Ранее форвард «Спартака» объяснил причины поражения в двух последних матчах КХЛ.

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