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Тренер «Ливерпуля» настаивает на переигровке матча против «Тоттенхэма»

Тренер «Ливерпуля» Клопп считает, что матч с «Тоттенхэмом» надо переиграть

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Global Look Press

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что матч Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Тоттенхэма» должен быть переигран из-за того, что судьи ошибочно не засчитали гол Луиса Диаса из-за якобы офсайда, передает The Guardian.

«Это очевидная ошибка. Думаю, что для такого должны быть определенные решения, нужно назначать переигровку. Считаю, что переигровка — это правильное решение», — сказал Клопп.

После публикации аудиопереговоров арбитров, работавших в той встрече на VAR, выяснилось, что они не сказали главному арбитру встречи об ошибке из-за того, что подумали, что тот не засчитал взятие ворот, одобрив его решение.

В турнирной таблице АПЛ «Ливерпуль» занимает четвертое место, набрав 16 очков. «Тоттенхэм» располагается на второй строчке, имея в активе 17 баллов. Лидирует в чемпионате «Манчестер Сити» (18).

В следующем туре «Ливерпуль» сыграет с «Брайтоном», «Тоттенхэм» встретится с «Лутоном».

Ранее «Ньюкасл» установил рекорд АПЛ.

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