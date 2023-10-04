Мамиашвили: украинские борцы говорили: «Мы вас обнимаем, но не подходите»

Глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили рассказал о поздравлениях украинских спортсменов на чемпионате мира по борьбе в Белграде (Сербия). Его слова передает ТАСС.

«Жалко было смотреть на условия, в которые были поставлены наши украинские братья-спортсмены. За десять метров, полушепотом говорили: «Мы вас обнимаем, но не подходите».

Бедные спортсмены, которым вбили в голову физическую ответственность, если они сфотографируются или рядом пройдут. С пьедестала спортсмен уходил, когда фотографировались вместе. Это ущербно», — сказал Мамиашвили.

18 сентября во время церемонии награждения медалистов в весовой категории до 79 кг по вольной борьбе на чемпионате мира в Белграде (Сербия) украинец Василий Михайлов, занявший третье место, отказался фотографироваться на пьедестале рядом с россиянином Ахмедом Усмановым, ставшим первым, и грузином Владимиром Гамкрелидзе, завоевавшим серебро.

Российские спортсмены, выступавшие в нейтральном статусе, завоевали пять медалей (два золота, серебро и две бронзы).

Ранее в МОК ответили на обвинения в двойных стандартах в отношении российских спортсменов.