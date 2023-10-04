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Экс-игрок «Спартака» покинул пост главного тренера клуба второй лиги

Бушманов покинул пост главного тренера «Велеса»

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ФК «Спартак-2 Москва»/VK

Евгений Бушманов покинул пост главного тренера «Велеса». Об этом сообщает Legalbet.

Как утверждает источник, московский клуб может возглавить бывший главный тренер «Уфы» и «Ротора» Алексей Стукалов.

Бушманов стал тренером «Велеса» в 2023 году. Под его руководством команда в текущем сезоне второй лиги потерпела пять поражений в 12 матчах. Четыре встречи москвичи свели вничью. 1 октября подопечные Евгения Бушманова уступили «Уфе» со счетом 0:2. После 12 туров «Велес» расположился на девятом (предпоследнем) месте в своей группе.

Бушманов выступал за «Спартак» с 1989 по 1992, а также с 1998 по 2000 год. Трижды он в составе красно-белых становился чемпионом России. Около пяти лет Бушманов проработал главным тренером второй команды «Спартака». Под его руководством «двойка» стала победителем первенства ПФЛ зоны «Запад» в сезоне-2014/15.

Помимо «Спартака-2» и «Велеса» Бушманов возглавлял такие команды, как «Химки» и «Строгино», а также молодежную сборную России.

Ранее Зарема объяснила изменение в поведении тренера «Спартака» Абаскаля.

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