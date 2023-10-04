Экс-игрок «Спартака» покинул пост главного тренера клуба второй лиги

Евгений Бушманов покинул пост главного тренера «Велеса». Об этом сообщает Legalbet.

Как утверждает источник, московский клуб может возглавить бывший главный тренер «Уфы» и «Ротора» Алексей Стукалов.

Бушманов стал тренером «Велеса» в 2023 году. Под его руководством команда в текущем сезоне второй лиги потерпела пять поражений в 12 матчах. Четыре встречи москвичи свели вничью. 1 октября подопечные Евгения Бушманова уступили «Уфе» со счетом 0:2. После 12 туров «Велес» расположился на девятом (предпоследнем) месте в своей группе.

Бушманов выступал за «Спартак» с 1989 по 1992, а также с 1998 по 2000 год. Трижды он в составе красно-белых становился чемпионом России. Около пяти лет Бушманов проработал главным тренером второй команды «Спартака». Под его руководством «двойка» стала победителем первенства ПФЛ зоны «Запад» в сезоне-2014/15.

Помимо «Спартака-2» и «Велеса» Бушманов возглавлял такие команды, как «Химки» и «Строгино», а также молодежную сборную России.

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