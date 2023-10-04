Российская тенниситка обыграла украинку Костюк и вышла в четвертьфинал турнира в Пекине

Российская теннисистка Людмила Самсонова в матче 1/16 турнира в Пекине (Китай) встречалась с представительницей Украины Мартой Костюк. Россиянка одержала победу в матче со счетом 6:4, 6:7, 7:5.

Продолжительность встречи составила 2 часа и 57 минут. Самсонова четыре раза подала навылет, сделала восемь двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 20 заработанных.

В четвертьфинале россиянка сыграет с 17-й ракеткой мира латвийской теннисисткой Еленой Остапенко.

Помимо Самсоновой на турнире осталось еще две россиянки: Мирра Андреева и Вероника Кудерметова.

В рейтинге WTA Самсонова располагается на 22-м месте (2000 очков). Продолжает лидировать представительница Белоруссии Арина Соболенко, набравшая 9266 очков. Следом за ней расположилась польская теннисистка Ига Свентек (8195 очков). Тройку лидеров замыкает американка Кори Гауфф (6165 очков). Дарья Касаткина является лучшей из россиянок в этом рейтинге. Она располагается на 13-й позиции, имея в активе 2790 очков.

Ранее в ФТР назвали фаворита финала между Медведевым и Синнером.