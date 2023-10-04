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Звезда «Реала» назвал имя лучшего футболиста в мире

Футболист «Реала» Беллингем назвал Винисиуса лучшим игроком в мире

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Violeta Santos Moura/Reuters

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем после матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Наполи» назвал своего одноклубника Винисиуса Жуниора лучшим игроком в мире. Слова Беллингема передает Madrid Zone.

«Винисиус — невероятный футболист. Я считаю его одним из сильнейших игроков, с кем мне когда-либо доводилось выступать за одну команду. С ним мне все дается гораздо легче. Пожалуй, для меня он лучший игрок в мире», — сказал Беллингем.

Встреча, которая прошла в Неаполе, завершилась со счетом 2:3.

На 19-й минуте матча игрок «Наполи» Лео Эстигор открыл счет. Но еще до перерыва Винисиус Жуниор и Джуд Беллингем вывели «сливочных» вперед. Петр Зелиньски во втором тайме ударом с пенальти восстановил равновесие, но за 12 минут до конца матча Алекс Мерет срезал мяч в собственные ворота, принеся «Реалу» победу.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее лондонский «Арсенал» проиграл «Лансу» в матче Лиги чемпионов.

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