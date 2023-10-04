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Известный итальянский тренер пригрозил закончить с футболом из-за календаря

Тренер «Лацио» Сарри пригрозил закончить с футболом из-за неудобного календаря

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Reuters

Главный тренер итальянского футбольного клуба «Лацио» Маурицио Сарри выразил недовольство календарем своей команды. Его слова передает Sky Sport Italia.

«Я прекращу тренировать, если ситуация с календарем не изменится — такой футбол мне не по душе. Просыпаясь по утрам, я уже даже не смотрю, с кем у нас следующий матч. Игры проходят слишком часто, необходимо постоянно проводить ротацию состава», – сказал Сарри.

В последнем матче, который прошел 30 сентября, подопечные Сарри потерпели поражение от «Милана» со счетом 0:2 в рамках чемпионата Италии. 4 октября «Лацио» встретится с шотландским «Селтиком». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

В турнирной таблице итальянской Серии А «Лацио» располагается на 16-м месте, заработав семь очков за семь матчей.

Ранее сообщалось, что игрок «Лацио» с российскими корнями не планирует получать гражданство.

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