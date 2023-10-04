Гол Неймара помог «Аль-Хилялю» одержать победу в матче азиатской Лиги чемпионов

На стадионе «Азади» в Тегеране состоялся матч второго тура группового этапа азиатской Лиги чемпионов, в котором местный «Нассаджи Мазандаран» принимал саудовский «Аль-Хиляль». Встреча, которую обслуживала бригада арбитров во главе с китайцем Ма Нингом, завершилась победой саудовской команды со счетом 3:0.

В составе победителей забитыми мячами отметились Александар Митрович, Неймар и Салех аль‑Шехри. Отметим, что Неймар забил своей первый мяч за «Аль-Хиляль».

Таким образом, «Аль-Хиляль» возглавил турнирную таблицу группы D, имея в активе четыре очка. Иранская команда располагается на третьем месте, заработав три балла.

В следующем туре азиатской Лиги чемпионов «Аль-Хиляль» сыграет с «Мумбаи Сити». Игра пройдет 23 октября. Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени. «Нассаджи Мазандаран» в этот же день проведет встречу с «Навбахором». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Ранее лондонский «Арсенал» проиграл «Лансу» в матче Лиги чемпионов.