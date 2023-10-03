Российская фигуристка поделилась видео с фотосессии

Российская фигуристка Василиса Кагановская поделилась в своих соцсетях видео с фотосессии, которая прошла в августе.

Фотосессия прошла на улицах Санкт-Петербурга. Спортсменка была одета в длинное платье мятного цвета.

До сезона-2023/24 Кагановская выступала в паре с Валерием Ангелополом. О распаде дуэта Кагановская — Ангелопол стало известно 31 августа. Изначально Ангелопол объявил, что не будет давать никаких комментариев в СМИ по этому поводу. Кагановская рассказала, что Ангелопол требовал взять его на полное обеспечение.

Фигуристы являются победителями Гран-при России 2023 года, а также победителями юниорского Гран-при. В марте 2021 года Кагановская и Ангелопол выступили в финале Кубка России среди юниоров, где набрали 171,38 балла, уступив только Диане Дэвис и Глебу Смолкину.

В сезоне-2023/24 Кагановская будет выступать в паре с Максимом Некрасовым.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований.

Ранее российская фигуристка сфотографировалась в облегающем платье с декольте.