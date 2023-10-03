Бывший тренер СКА заявил, что «Барысу» не выгоден выход из КХЛ

Бывший тренер петербургского СКА и московского «Спартака» Андрей Потайчук предположил, что Международная федерация хоккея (ИИХФ) может потребовать от астанинского «Барыса» выхода из состава Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), чтобы сборную Казахстана не исключили из состава участников чемпионата мира 2024 года, который пройдет в Чехии весной, передает Legalbet.

«Здесь не только руководство клуба, но и республики будет принимать решение. Думаю, они прекрасно понимают, что для развития игроков, хоккея в стране, сборной, будет полезнее играть в КХЛ», — сказал Потайчук.

Также Потайчук отметил, что играть в КХЛ выгоднее из-за того, что там сезон длится шесть месяцев, а чемпионат мира идет две недели.

В феврале 2022 года из состава КХЛ вышло рижское «Динамо». В это же время лигу покинул финский «Йокерит».

«Барыс» занимает десятое место Восточной конференции, набрав десять очков.

Ранее форвард «Спартака» объяснил причины поражения в двух последних матчах КХЛ.