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«И тут Москвина присылает их в Москву»: Свинин и Жук — о постановке программы для Мишиной и Галлямова

Тренеры Свинин и Жук: все наши спортсмены встали на прокате Мишиной и Галлямова

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Александр Вильф/РИА Новости

Тренеры по фигурному катанию Ирина Жук и Александр Свинин в интервью «Газете.Ru» рассказали, как ставили произвольную программу на новый сезон для чемпионов мира, Европы, России и Олимпийских игр в Пекине — 2022 Анастасии Мишиной и Александра Галлямова.

«Мы с ними сотрудничаем второй год, делаем произвольные программы. Тамара Николаевна Москвина нас приглашает, обсуждают постановщиков совместно с ребятами. Настя и Саша уже мастера своего дела.

В этом году мы сделали программу еще в апреле. Обсудили, когда мы еще встретимся, как будем работать. И уехали. И тут Тамара Николаевна их присылает в августе в Москву. Спросила, можно ли ребятам приехать, чтобы мы посмотрели на постановку, на то, как они поработали. Они вышли на лед и так покатили! Наши спортсмены все встали, смотрели, хлопали, — так это было здорово», — сказала Жук.

«В прошлом году у них была яркая программа под Элвиса Пресли, в этом году Тамара Николаевна хотела сыграть немного на контрасте, чтобы была лирика, любовь», — добавил Свинин.

Мишина и Галлямов выступают в произвольной программе под композицию «Грезы любви» (Рик Уэйман, Club Symphonia). Свинин отметил, что спортивной паре удалось в полной мере продемонстрировать постановку на контрольных прокатах сборной России: «Они большие молодцы, катались очень здорово. Главное, что программа им идет и смотрится хорошо на льду».

Ранее Жук рассказала, как фигуристы успокаивали ее на контрольных прокатах сборной России.

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