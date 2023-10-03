Экс-наставник сборной России высказался об игре «Локомотива» в нынешнем сезоне

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев в интервью «Газете.Ru» заявил, что успехи столичного «Локомотива» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) непосредственно связаны с работой наставника команды Михаила Галактионова.

По его словам, российский специалист сумел грамотно настроить работу в клубе, которая дает результат.

«Без Галактионова ничего бы не вышло, без тренера не бывает ничего в футболе. Либо тренер дает продукт, либо наоборот, портит или не влияет на его содержание. Конечно, заметны изменения при его работе не только в результатах, но и понимании игры, в понимании того, что и зачем делается. Это работа тренерского штаба. Думаю, что те сложности, которые все же присутствуют у «Локомотива», они понятны. Наш футбол за последнее время не прибавил в качестве, но прибавил в противостоянии, противоборстве. Все команды желают добиться результата, набрать очков, отсюда возникает усилившаяся конкуренция», — заявил Игнатьев.

После 10 туров в турнирной таблице РПЛ лидирует «Краснодар», имея в активе 24 очка. «Крылья Советов» набрали 21 очко и идут на второй позиции, а «Локомотив» располагается на третьем месте (18).

Ранее ветеран ЦСКА Валерий Масалитин объяснил лидерство «Краснодара» в РПЛ.