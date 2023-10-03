Известный тренер Жук: фигуристы успокаивали нас на контрольных прокатах сборной России

Тренер по фигурному катанию Ирина Жук, которая работает в паре с Александром Свининым, в интервью «Газете.Ru» рассказала, как их ученики Софья Леонтьева и Даниил Горелкин справились с волнением перед первым выступлением на контрольных прокатах взрослой сборной России.

«Соня и Даниил даже нас на прокатах обнимали и успокаивали, говорили: «Спокойно, мы все сделаем». Для меня это было удивительно, — сказала Жук. — В юниорах они привыкли, что прокаты проходят в Новогорске, на закрытой базе. А тут «Мегаспорт», огромное количество зрителей, Первый канал… Мы их готовили к этому. Даже специальные вещи делали до прокатов, чтобы им было легче воспринять это все».

Наставница также отметила сильные стороны Леонтьевой и Горелкина как пары.

«У Сони с Даней очень хороший интеллект, это было видно с детства. Они безумно друг другу подходят. Вот этот экстерьер, как два породистых коня, красивые до невозможности. Редко когда попадается пара с такими данными. Еще Соня с Даней умеют слушать, уже с детства они выделялись этим. Они же с нами уже лет восемь работают», — сказала Жук.

Свинин и Жук подчеркнули, что Леонтьева и Горелкин быстро привыкли к роли первой пары в их группе. В марте 2023 года группу покинул дуэт Александры Степановой и Ивана Букина.

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