Ветеран ЦСКА объяснил лидерство «Краснодара» в РПЛ

Бывший нападающий московского ЦСКА и сборной России Валерий Масалитин в интервью «Газете.Ru» заявил, что считает закономерным лидерство «Краснодара» в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

По его мнению, команда под руководством Владимира Ивича смогла найти баланс между атакой и обороной, за счет чего стабильно набирает очки.

«Будем смотреть, насколько долго «Краснодар» сможет сохранить свою игру. Когда Ивич только пришел, все обвиняли его в оборонительном стиле и негодовали, что команда перестала играть в атаку и показывать тот комбинационный футбол, к которому все привыкли. Но он сумел найти баланс, сохранив надежную оборону и пропустив всего три мяча за 10 туров, команда прибавила впереди. Победы придают уверенности футболистам, и на сегодняшний день их лидерство закономерно», — заявил Масалитин.

После 10 туров в турнирной таблице Российской премьер-лиги «Краснодар» лидирует с активом в 24 очка. «Крылья Советов» набрали 21 очко и идут на второй позиции, на третьем месте располагается столичный «Локомотив» (18).

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