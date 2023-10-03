Боатенг: мне приходилось врать о Месси, чтобы играть в «Барселоне»

Бывший полузащитник каталонской «Барселоны» Кевин-Принс Боатенг в подкасте Рио Фердинанда признался, что лгал о том, что считает Лионеля Месси лучшим футболистом в мире, чтобы играть за сине-гранатовых.

«Когда люди спрашивали меня, кто лучший игрок в мире, мне всегда приходилось отвечать Месси. Эта ложь — одна из самых больших в моей жизни», — сказал Боатенг.

Боатенг играл за «Барселону» в 2019 году. Месси выступал за «Барселону» с 2003 по 2021 год.

Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «Пари Сен-Жермен». Он дебютировал за клуб, отличившись со штрафного в первом матче. Его результативная серия остановилась на девяти играх.

После 12 игр за «Интер Майами» на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач. 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке. «Интер Майами» стал обладателем Кубка лиг, обыграв в решающем матче турнира «Нэшвилл» в серии послематчевых пенальти (10:9).

Ранее стало известно, когда Месси вернется на поле.