Свинин и Жук: Леонтьева и Горелкин будто ждали, когда освободится место первой пары

Тренеры по фигурному катанию Ирина Жук и Александр Свинин в интервью «Газете.Ru» рассказали, как их ученики Софья Леонтьева и Даниил Горелкин, впервые выступившие на контрольных прокатах основной сборной России, справились с переходом из юниоров на взрослый уровень.

«В этом году Леонтьева и Горелкин стали первой парой в нашей команде, — сказала Жук. — Они как-то легко это восприняли, подхватили и пошли. У них не было страха — как будто Соня с Даней ждали, когда освободится это место. У нас были раньше другие пары, у которых такой период не так легко проходил. Но Леонтьева и Горелкин выглядят по-взрослому, катаются по-взрослому, поступки совершают взрослые».

Свинин подчеркнул, что судьи тоже отметили зрелость в катании Леонтьевой и Горелкина.

«У многих пар бывает, что переход из юниоров затягивается на несколько лет. Очень приятно, что наши не стушевались и на тренировках, и на самих прокатах. Перед прокатами в «Мегаспорте» были тренировки в Новогорске, где Даня с Соней показывали программы. Приятно, что судьи отметили, что Соня и Даня выглядели по-взрослому», — сказал Свинин.

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